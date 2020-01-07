В Московской области задержали насильника 14-летней девочки

07.01.2020, 17:21, Разное

В Подмосковье сотрудникам полиции удалось задержать возможного насильника несовершеннолетней. В нападении на девочку, совершенном накануне, подозревается местный житель.
Вероятным злоумышленником оказался 23-летний мужчина. Потерпевшую доставили в больницу, с девочкой работают психологи. Следственный комитет по Московской области на данный момент проводит проверку всех обстоятельств инцидента. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и очевидцев, а также исследуют доказательную базу.

В случае, если вина подозреваемого будет установлена, его ждет лишение свободы, согласно действующему законодательству Российской Федерации. Более подробная информация будет обнародована после изучения всех фактов и материалов.



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