На Украину в 2019 году не пустили более 7 тыс. россиян

В 2019 году во въезде на Украину было отказано более 7,3 тыс. российским гражданам, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
«В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ (…). В течение 2019 больше 7,3 тыс. граждан РФ не смогли въехать на Украину», – сообщается в Telegram-канале МВД Украины.
Власти Украины не пускают в страну за посещение Крыма и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Так, в середине декабря въезд на Украину запретили участникам российской группы «Воровайки».
Кроме того, на Украину даже после приглашения президента страны Владимира Зеленского не пускают российских журналистов.
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Последнее: В 2019 году во въезде на Украину было отказано более 7,3 тыс. российским гражданам, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны. «В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ (…). В течение 2019 больше 7,3 тыс. граждан РФ не смогли въехать на Украину», – сообщается в Telegram-канале МВД Украины. Власти Украины не […]
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