Хоакин Феникс, Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон и другие номинанты на премию BAFTA

Сезон кинонаград набирает обороты: вслед за прошедшим накануне «Золотым глобусом» Британская академия кино и телевизионных искусств объявила шорт-лист претендентов на самую престижную награду в области кино и телевидения за пределами Америки. В 2020 году премия BAFTA пройдет уже в 73-й раз. Награды торжественно вручат по традиции в Альберт-холле в воскресенье, 2 февраля. Ведущим церемонии станет Грэм Нортон, а транслировать действо будет телеканал BBC.

Уже по традиции лидером по числу номинаций стал фильм Тодда Филлипса «Джокер» (напомним, в том году им был фильм «Фаворитка»). Картина претендует на 11 наград, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучший сценарий» и другие. На одну номинацию меньше у фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» — она представлена в десяти категориях. За звание лучшего фильма также поборются киноработы Сэма Мендеса «1917», «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Паразиты» Пон Чжун Хо. Их авторы также включены в список номинации «Лучший режиссер».

Приз за лучшую мужскую роль, возможно, получит Хоакин Феникс («Джокер»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два папы») или же Тэрон Эджертон («Рокетмен»). А лучшей актрисой в этом году эксперты BAFTA могут назвать Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сиршу Ронан («Маленькие женщины»), Синтию Эриво («Гарриет») или Джесси Бакли («Дикая Роза»). Будем ждать февраля, так как на «Золотом глобусе» большинство ставок и предположений так и не подтвердилось.

Полный список номинантов BAFTA-2020:

Лучший фильм

«1917»

«Ирландец»

«Паразиты»

«Джокер»

Выдающийся британский фильм

«1917»

«Рокетмен»

«Два папы»

«Наживка»

«Для Самы»

«Извините, мы вас не застали»

Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс в фильме «Два папы»

Лучший фильм не на английском языке

«Прощание»

«Для Самы»

«Боль и слава»

«Паразиты»

«Портрет девушки в огне»

Лучший режиссер

Сэм Мендес

Мартин Скорсезе

Тодд Филлипс

Квентин Тарантино

Пон Чжун Хо

Лучший актер

Хоакин Феникс («Джокер»)

Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»)

Адам Драйвер («Брачная история»)

Джонатан Прайс («Два папы»)

Тэрон Эджертон («Рокетмен»)

Лучшая актриса

Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)

Шарлиз Терон («Скандал»)

Рене Зеллвегер («Джуди»)

Сирша Ронан («Маленькие женщины»)

Синтия Эриво («Гарриет»)

Джесси Бакли («Дикая Роза»)

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

«Наживка» — сценарист и режиссер Марк Дженкин, продюсеры Кейт Байерс и Линн Уэйт

«Для Самы» — режиссер и продюсер Ваад Аль-Катиб, режиссер Эдвард Уоттс

«Мэйден» — режиссер Алекс Холмс

«Только ты» — режиссер и сценарист Гарри Вутлифф

«Ретабло» — режиссер и продюсер Альваро Дельгадо-Апаричьо

Лучшая мужская роль второго плана

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)

Энтони Хопкинс («Два папы»)

Аль Пачино («Ирландец»)

Джо Пеши («Ирландец»)

Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)

Том Хэнкс в фильме «Прекрасный день по соседству»

Лучшая женская роль второго плана

Лора Дерн («Брачная история»)

Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)

Флоренс Пью («Маленькие женщины»)

Марго Робби («Скандал»)

Марго Робби («Однажды в… Голливуде»)

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»

«Аполлон-11»

«Диего Марадона»

«Для Самы»

«Большой хак»

Лучший анимационный фильм

«Холодное сердце 2»

«Клаус»

«Барашек Шон: Фермагеддон»

«История игрушек 4»

Лучший оригинальный сценарий

«Образование»

«Достать ножи»

«Брачная история»

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер в фильме «Брачная история»

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец»

«Джокер»

«Кролик Джоджо»

«Маленькие женщины»

«Два папы»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» — с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это — и как подобный запрет будет выглядеть? Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска сообщила […]