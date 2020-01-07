45-летняя Хлоя Севиньи ждет первенца

Американскую актрису и модель «поймали» на прогулке в Нью-Йорке накануне днем. Она и ее бойфренд, галерист Синиша Макович шли в обнимку и целовались, не замечая никого вокруг. Хлоя, как это обычно делают многие селебрити в интересном положении, не стала скрывать внушительных размеров животик, а только подчеркнула его коричневым платьем. К нему модница добавила черные ботфорты на каблуке, красное клетчатое пальто и микро-сумку. Предположительно, Севиньи находится на пятом месяце беременности.

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Публикация от Duchessinternationalmagazine (@duchessintmagazine)7 Янв 2020 в 5:08 PST

Сама она никак не комментирует новости в СМИ: лишь на днях она написала в Instagram трогательный пост, в котором подвела итоги ушедшего года:

Я так благодарна за этот урожайный год! Обожаю и бесконечно благодарю моих друзей и коллег!

С отцом будущего ребенка актриса встречается чуть больше года (точную дату начала их романа определить сложно, так как слухи ходили давно, но вместе их впервые увидели лишь прошлым летом), однако влюбленные не спешат оформлять свои отношения официально. До Синиши она встречалась с моделью Лукой Саббатом, экс-бойфрендом Кортни Кардашьян, который младше ее на 20 лет.

Кстати, последний публичный выход Севиньи был совсем недавно — в декабре: тогда она появилась на церемонии вручения независимой кинопремии Gotham Independent Film Awards в Нью-Йорке, и предпочла надеть свободное платье в пол. И если по фасону оставалось лишь подозревать радостное положение актрисы, но сейчас об этом можно сказать уже наверняка. Поздравляем!

Примечательно, что до недавних пор Хлоя не планировала заводить детей ради заботы о внешности, о чем заявила в интервью W Magazine в 2016 году:

Уход за маленьким ребенком, детский плач, стресс… все это влияет на тело женщины. У меня этого всего не было, вот поэтому мне удается так молодо выглядеть. К сожалению, женщина часто начинает выглядеть старше, только родив ребенка. Особенно если она заводит малыша в 30 лет, а не в 20.

Но уже спустя два года, также в беседе с журналистами, намекнула, что когда-нибудь это может с ней произойти.

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