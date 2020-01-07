Стало известно о дальнейшей судьбе дочери Началовой

По словам экстрасенса, Вера Алдонина является одаренным ребенком. Девочку ожидает успех в любом деле, за которое она возьмется. «В целом она может заниматься танцами, пением, музыкой, во всем этом она довольно-таки отлично преуспеет», – отметила Галина Янко.

Певица Юлия Началова хотела, чтобы ее наследница тоже построила карьеру в шоу-бизнесе. Однако бабушка и дедушка видят другое будущее для девочки. Родственники намерены направить энергию Веры в другое, более спокойное, русло.

Кардинальные перемены в жизни ребенка произойдут, когда ей исполнится 16 лет, уверена ясновидящая. К тому времени Вера уже определится с работой. Вероятно, ее выбор падет на профессию адвоката или юриста. Девочка будет заниматься документацией.

Что касается личной жизни, то наследница Юлии Началовой выйдет замуж рано – в возрасте 22-23 лет. Ее избранник будет состоятельным человеком. Они будут часто находиться в разъездах и жить на несколько стран. Таролог заявила, что у пары родится трое детей.

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Публикация от Евгений Алдонин (@evgeny_aldonin) 4 Янв 2020 в 2:28 PST

Коснулась ясновидящая Галина Янко и вопроса о том, с кем будет жить Вера Алдонина. «Хочу сказать, что сейчас она больше находится с отцом, но в скором времени она переедет к бабушке с дедушкой», – поставила точку в споре поклонников таролог.

Экстрасенс добавила, что смерть Юлии Началовой сильно повлияла на девочку. Вера будет стараться сделать все, чтобы ее родные прожили как можно дольше. «До последних дней она будет невероятно заботиться о своих родственниках», – заключила ясновидящая.

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