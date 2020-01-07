Хор Турецкого выступил в Тулуне

Хор Турецкого выступил во вторник с концертом в Тулуне. Арт-группа приехала в город по приглашению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутского области Игоря Кобзева при поддержке правительства региона и Сбербанка.

«Вся страна переживала стихийное бедствие, которое произошло в Тулуне. Поэтому еще в прошлом году возникла идея приехать сюда и сделать людям праздник. И мы приехали в это место, чтобы люди поняли, что они не одни, что о них заботится правительство, заботится вся страна. Я уверен, что глава региона приложит все силы, чтобы этот город жил лучше , чем до стихии», – отметил руководитель хора Михаил Турецкий, слова которого приводятся в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе пресс-службы правительства Иркутской области.

Послушать хор пришли все желающие жители Тулуна. Концерт был благотворительным.

«Люди, которые пережили паводок, испытали сильный стресс, а музыка лечит. От всех жителей региона и Тулуна благодарю Михаила Борисовича Турецкого, который сделал такой подарок для тулунчан», – отметил Игорь Кобзев.

Также глава региона рассказал, что в конце года 2020 года Хор Турецкого снова приедет в Тулун.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня и от которого сильнее всего пострадал Тулун.





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