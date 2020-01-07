Анна Городжая: Свадьбу Александра Овечкина и Анастасии Шубской еще много лет не удастся превзойти

По мнению специалиста по организации семейных событий, свадьбу Александра Овечкина и Анастасии Шубской еще много лет не удастся превзойти. Мероприятие состоялось в июле 2017 года.

Анна Городжая занимается организацией различных семейных мероприятий. Свадьба Овечкиных занимает особое место среди событий, которые она устраивала. Масштаб события впечатлил очень многих. Сама организатор с восторгом отзывается о паре, которая совершенно не прикладывала усилий для того, чтобы удивить гостей, но все равно произвела настоящий фурор. Это событие было отмечено премией «Свадьба года». Анна Городжая считает, что это мероприятие не удастся переплюнуть еще долгое время.

Сотрудничество с семьей Овечкиных у данного организатора продолжилось еще и праздником первого дня рождения сына известного хоккеиста и актрисы. Благодаря изысканному вкусу и ощущению стиля заказчиков мероприятия получаются великолепными. Анна Городжая верит, что знакомство с этой семьей имеет для нее судьбоносное значение.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» — с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это — и как подобный запрет будет выглядеть? Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска сообщила […]