Ольга Бузова: «Никто не знает, где может найти настоящее чувство»

«Поющая ведущая» Ольга Бузова в одном из недавних интервью порассуждала о любви, идеальном мужчине и участии в романтических шоу. Знаменитость уверена, что человек не может знать, где найдёт настоящее чувство, а потому стоит испробовать все доступные возможности.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова начала активно развивать карьеру на сцене, став одной из самых востребованных и высокооплачиваемых звёзд отечественного шоу-бизнеса. В личной жизни певица менее успешна, но тем не менее пытается искать «вторую половинку» не только в реальной жизни, но и в шоу. С победителем проекта «Замуж за Бузову» отношения не сложились, но ведущая уверена, что из-за этого не стоит оставлять попытки найти любовь в реалити-шоу, поэтому она и приняла предложение участвовать в «Плане Б» с Тимуром Батрутдиновым.



Ольга Бузова призналась, что её представления об идеальном мужчине не меняются, а главные качества, которыми должен обладать избранник: честность, ум, порядочность, великодушие, преданность и чувство юмора, а вот доход, социальное положение и род деятельности абсолютно не являются решающими факторами.

На данный момент Ольга Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном. Сначала он появился в клипе певицы, а недавно они вместе отправились в Куршевель, откуда публикуют в соцсети совместные фото и оставляют «сердечные» комментарии под постами друг друга.

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