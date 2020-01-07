Парламент Эстонии не будет ратифицировать договор о границе с Россией

07.01.2020, 16:57, Новости дня

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.

Договор о границе между Россией и Эстонией был подписан в 2005 году. В ходе ратификации Эстония включила в него ссылки на положения Тартуского мирного договора, который был подписан между между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Москва посчитала, что это даст возможность Таллину в дальнейшем предъявлять территориальные претензии.

18 февраля 2014 года РФ и Эстония подписали новый проект договора, также было подписано соглашение о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.



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