Парламент Ирана признал Пентагон и американскую армию террористическими организациями

Парламент Ирана проголосовал за законопроект, согласно которому американская армия и Пентагон признаются террористическими организациями после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Инициативу единогласно поддержали 206 депутатов. По одному из пунктов документа власти Ирана должны выделить силам специального назначения «Аль Кудс» 200 млн евро из Фонда национально развития страны для укрепления обороноспособности.

Как уточняет агентство Fars, законопроект относит к числу террористов «всех членов Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также командиров, причастных к гибели Касема Сулеймани».

Глава спецподразделения «Аль Кудс» Касем Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного удара американских ВВС. Глава иранского МИД Джавад Зариф назвал произошедшее актом международного терроризма со стороны США, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «суровую месть» за смерть генерала. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по 52 объектам Ирана в случае атаки на американцев.

Как сообщает Fox News, на фоне обострения отношений с Ираном США начали переброску шести стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане. По информации Wall Street Journal, Пентагон также планирует направить на Ближний Восток около 200 военных.

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Источник: Новая газета

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