Мнение: Европа с точки зрения царской России, шутки о соседях и проекция Меркатора

1. Россия относится к ведущим странам Европы гораздо лучше, чем они относятся к России. Это известный факт, верный и для сегодняшнего дня, и для ситуации столетней давности. На заглавной картинке вы можете наблюдать российский вариант комиксовой карты Европы (весьма популярного жанра в конце 19-го и начале 20-го века). Как видно, Европа с точки зрения царской России наполнена, по большей части, не монстрами и уродами, а сравнительно привлекательными персонажами:

https://www.reddit.com/r/russia/comments/eegt87/europe_seen_from_the_russian_empire_1915/

Даже враждебная на тот момент Германия изображена без карикатурного отвращения. Для сравнения, на иностранных версиях такой карты вы практически никогда не найдёте Россию в сколько-нибудь приятном виде.

Нас изображали то в образе гигантского спрута, то в виде туповатого злого медведя, то уродливого казака-великана. В лучшем случае – в виде безумного, а-ля Волк из «Ну, погоди!», царя на паровом катке, символизирующем мощь российской армии, рядом с непременным медведем. Более ленивые художники не заморачивались, а рисовали сразу медведя на катке:

https://vbulahtin.livejournal.com/2120028.html

В советский период, конечно, у нас появились более зубастые карикатуры на западных противников и партнёров. Но до этого, такое впечатление, Россия жила в столь сильных иллюзиях западопоклонничества, что даже высмеивать европейцев как следует не могла.

2. Интересный факт – в большинстве европейских стран главным объектом шуток на национальной почве являются ближайшие соседи. Причём зачастую те, которые ранее входили в состав единой, более крупной страны:

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/ejfl0x/who_do_europeans_joke_about_most/

Исключений не так уж много. В Боснии шутят про немцев, а в Венгрии почему-то про шотландцев. Итальянцы, судя по карте, самодостаточны и более всего любят анекдоты про самих себя. Хотя, возможно, дело в том, что Италия объединилась не так уж давно, и жители трудолюбивого итальянского севера рассказывают анекдоты про жителей мафиозного юга, и наоборот.

3. Один из самых любимых жанров постов на Реддите среди любителей карт посвящён размеру нашей страны. С каким-то непонятным упорством англоязычные блогеры пытаются доказать, что Россия на самом деле не такая уж большая, какой кажется. Мол, проекция Меркатора обманывает, и всё такое:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Проекция_Меркатора

Особенно на Реддите любят сравнивать Россию с Африкой, как будто так наша страна выглядит менее пугающей для авторов сравнения:

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/904wpu/the_true_size_of_russia/

https://www.reddit.com/r/Maps/comments/a3p8g0/real_size_of_russia_in_comparation_to_africa/

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/e90ztk/actual_size_of_russia/

Проблема в том, что даже на фоне Африки Россия крайне внушительна и полностью в этот материк не вмещается, как ни крути. Всё-таки мы имеем континентальный размер (и даже планетарный, если сравнивать, например, с поверхностью Плутона). «Чёрт подери, Россия всё ещё слишком велика!», пишут в комментариях ошарашенные иностранцы.

Отвечая на общественный запрос, картоделы начинают рассказывать народу страшную правду, которую скрывают учёные. Например, забавная карта из поста под названием «Не дайте злобной проекции Меркатора обмануть себя, вот настоящий размер России». На карте завистливый реддитор уменьшил реальный размер нашей страны в несколько раз:

https://www.reddit.com/r/mapporncirclejerk/comments/e96sjw/dont_let_the_evil_mercator_projection_fool_you/

Странные они всё-таки… Почему-то мы, россияне, совершенно не озабочены размерами других, маленьких стран.

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По случаю магического числа «2020» зарубежная аналитика тоже подводит «итоги двадцатилетия в России». Особых различий в оценке, естественно, нет. Общее мнение: это было Украденное Двадцатилетие. Россия потеряла все, что могла, упустила все возможности и живет вне прогресса. А виновата ее власть. Польский еженедельник «Политика» сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): «Путин украл будущее России». […]