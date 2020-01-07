Разъяренная Виталина Цымбалюк-Романовская накинулась с обвинениями на экс-супругу Армена Джигарханяна

07.01.2020, 16:37, Разное

В студии вскрылось то, что заслуженный артист России воссоединился со своей первой супругой Татьяной Власовой, от которой, собственно говоря, и ушел к молодой пианистке. Взбешенная Виталина отказывается в это верить, заявляя, что Армен Борисович осознает происходящего, а его бывшая жена этим пользуется.

«Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого состояния умышленно…», – утверждает Цымбалюк-Романовская.

Тем временем, Власова утверждает, что у них с Джигарханяном все чудесно. Мужчина на старости лет впервые признался ей в своих чувствах. Раньше он никогда не говорил вслух о любви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) 4 Янв 2020 в 1:36 PST

«Три дня назад он мне сказал впервые в жизни: я тебя очень люблю. Никогда не признавался в любви. Не потому, что не любил: просто считал, что любовь проявляется в отношениях. Мы разговариваем. Я ему рассказываю про поездки, жизнь в Америке. Он говорит, что я молодец…», – поделилась Власова.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По случаю магического числа «2020» зарубежная аналитика тоже подводит «итоги двадцатилетия в России». Особых различий в оценке, естественно, нет. Общее мнение: это было Украденное Двадцатилетие. Россия потеряла все, что могла, упустила все возможности и живет вне прогресса. А виновата ее власть. Польский еженедельник «Политика» сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): «Путин украл будущее России». […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика