Разъяренная Виталина Цымбалюк-Романовская накинулась с обвинениями на экс-супругу Армена Джигарханяна

В студии вскрылось то, что заслуженный артист России воссоединился со своей первой супругой Татьяной Власовой, от которой, собственно говоря, и ушел к молодой пианистке. Взбешенная Виталина отказывается в это верить, заявляя, что Армен Борисович осознает происходящего, а его бывшая жена этим пользуется.
«Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого состояния умышленно…», – утверждает Цымбалюк-Романовская.
Тем временем, Власова утверждает, что у них с Джигарханяном все чудесно. Мужчина на старости лет впервые признался ей в своих чувствах. Раньше он никогда не говорил вслух о любви.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Три дня назад он мне сказал впервые в жизни: я тебя очень люблю. Никогда не признавался в любви. Не потому, что не любил: просто считал, что любовь проявляется в отношениях. Мы разговариваем. Я ему рассказываю про поездки, жизнь в Америке. Он говорит, что я молодец…», – поделилась Власова.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По случаю магического числа «2020» зарубежная аналитика тоже подводит «итоги двадцатилетия в России». Особых различий в оценке, естественно, нет. Общее мнение: это было Украденное Двадцатилетие. Россия потеряла все, что могла, упустила все возможности и живет вне прогресса. А виновата ее власть. Польский еженедельник «Политика» сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): «Путин украл будущее России». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гетто ОРДЛО готовится к реинтеграции с Украиной / 17 декабря
- «А мой страшненький?»: сына Рудковской с кислой миной затмили дети Киркорова / 29 ноября
- В iPhone 12 увеличится емкость батареи / 10 декабря
- Медики: Головная боль возникает из-за неудобной обуви / 25 ноября
- Мнение: Глаза горя / 24 декабря
- Ольга Серябкина в БДСМ-образе вызвала бурю эмоций / 8 декабря
- Мы будем бродить по пустыне не 40 лет / 9 декабря
- Возвращение «сталинской экономики» / 28 декабря