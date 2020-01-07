Разъяренная Виталина Цымбалюк-Романовская накинулась с обвинениями на экс-супругу Армена Джигарханяна

В студии вскрылось то, что заслуженный артист России воссоединился со своей первой супругой Татьяной Власовой, от которой, собственно говоря, и ушел к молодой пианистке. Взбешенная Виталина отказывается в это верить, заявляя, что Армен Борисович осознает происходящего, а его бывшая жена этим пользуется.

«Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого состояния умышленно…», – утверждает Цымбалюк-Романовская.

Тем временем, Власова утверждает, что у них с Джигарханяном все чудесно. Мужчина на старости лет впервые признался ей в своих чувствах. Раньше он никогда не говорил вслух о любви.

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) 4 Янв 2020 в 1:36 PST

«Три дня назад он мне сказал впервые в жизни: я тебя очень люблю. Никогда не признавался в любви. Не потому, что не любил: просто считал, что любовь проявляется в отношениях. Мы разговариваем. Я ему рассказываю про поездки, жизнь в Америке. Он говорит, что я молодец…», – поделилась Власова.

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