Путин прибыл в Дамаск

07.01.2020, 16:37, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл с визитом в Дамаск, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска», – приводит его слова ТАСС.

«В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад», – сообщил Песков. «Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», – добавил Песков.

Представитель Кремля сообщил, что в ходе визита Путина в Сирию в Дамаске прошли переговоры российской и сирийской делегаций.

«В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», – сказал пресс-секретарь.

По его словам, «Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни».

8 января Владимир Путин, как ожидается, посетит Турцию.



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