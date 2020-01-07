Мнение: Съ Рождествомъ Христовымъ!))

Представляете, какая традиция нами утеряна? Славная традиция празднования Рождества. Если б не известный поворот в нашей истории, сейчас бы русские фильмы про Рождество смотрели во всем мире и звучала бы отовсюду русская рождественская музыка. Не срослось. Вместо этого у нас квартирник у маргулиса и "огоньки", нестареющий формат, запущенный на советском тв лет 60 назад.

Однако спешу напомнить: всякую слабость можно превратить в свое преимущество. Нам, ну не нам, наступающим уже поколениям, предстоит возродить добрую русскую традицию. И сделать этот праздник одной из точек национальной русской сборки.

Новый год уже давно напрягает, своей бессмысленностью. Столько шума и суеты, и в честь чего? Очередной массовый сеанс гайдаевских комедий? Володю и куранты послушали, рюмками чокнулись и… и ни хрена. Всё, праздник, собственно, закончился. Новый год наступил, выдохнули — жрем, пьем, смотрим тупые концерты по центральным каналам и плюемся в экраны. По сути, суть праздника, главное его действо и содержание — сидение 5 минут с бокалами перед телеком, по которому президент всех поздравляет. Если вдуматься, это немножко бредом каким-то отдает.

Не, отметить Новый год, с тем же шампанским — это правильно, это надо. Но СТОЛЬКО значения придавать довольно бессмысленному, по сути-то, событию… Ну реально бред же.

А вот на прогнившем Западе весь этот зимний празднично-подарочный ажиотаж связан именно с Christmas. И получается крутейшее, настоящее семейное торжество. Когда за богатым столом собираются семьи, близкие, друзья хорошие. Здесь и без поздравления президента — всё отлично и замечательно, это настоящий Праздник, и со смыслами и содержанием у него полный порядок. Это праздник нашей европейской цивилизации. Потому он и породил целое направление в масс-культе — рождественские фильмы, песни и пр.

Так вот, нам, а точнее следующим за нами поколениям, предстоит возродить традицию русского Рождества. И это отлично вписывается в процесс нашего национального возрождения через создание русского социума внутри большого российского народа. То, что я называю православным гетто (знаю, многим слово не нравится, но ничего страшного, мне нравится). Русское (православное) гетто — это не квартал за колючей проволокой и не деревня в лаптях, живущая "своим укладом" с мельницами и сохой. Это свои школы (православные гимназии, входящие в ТОП российских школ), это свои детские сады, т.е. речь идет о создании единой воспитательной системы — когда и семья, и детсад, и школа работают в одном ключе, формируя цельную, по-русски воспитанную личность. Православное гетто — это активная общинная жизнь церковных приходов, то есть, по сути, это закрытые русские общины. Для своих. И вообще — это все прочие формы социальной самоорганизации, которые несколько миллионов православно ориентированных русских граждан будут использовать для построения своего микросоциума.

И, естественно, для такого русского общества своя, русская, праздничная традиция станет одним из способов обособления, одной из форм национальной идентификации.

С Рождеством вообще не вижу никаких проблем. В последнее время много разговоров, что пора бы с остальным миром вместе уже праздновать, "как все нормальные люди".

Я не против, в принципе. В самой идее ничего антиправославного нет, конечно. Но все же против по двум причинам: это приведет к расколу или другим сильным потрясениям, а зачем нашей слабой Церкви такое испытание? И второе: наша кириллица, наше Рождество — это отличные поводы лишний раз подчеркнуть свою особость. Конечно, мы — европейцы. Мы вместе празднуем Рождество. Мы вместе берем начало от Римской империи, которая и дала нам алфавит. Только Рождество у нас в другую дату. И алфавиты у нас разные. И много чего другого отличного. И это здорово. Мы же русские.

В общем, не вижу здесь никаких препятствий. Смотрите сами. Обычный Новый год празднуем в Рождественский пост, поэтому в безумии постсоветском не участвуем. Можно сделать культурный стол, без азарта, рыбку, кстати, в этот пост можно, да и мяса, если кто захочет послабления — не жалко. В целом же привествуются прогулки по центру города и по усадьбам под падающий снег с бокалом шампанского. И философские рассуждения о бренности всего мирского ("Вот и еще один год…"). А еще лучше — в храм сходить на ночную новогоднюю службу, если есть такая рядом. Далее — постимся несколько дней и — вау! Рождество! Пир горой, смотрим дружно премьеру очередной русской рождественской комедии и неделя каникул. До Старого Нового года! Еще одна замечательная традиция, сформировавшаяся, кстати, в советское время и которая, о чудо, вполне годится к употреблению. Старый новый год. Есть в нем что-то очень душевное и трогательное. Прямо-таки связывающее с той Россией, нашей Атлантидой ненаглядной.

Короче говоря, всё можно прекрасно и по-русски организовать. Было бы желание. Ну и русские мозги, конечно, нужны, русский взгляд на мир, русское эстетическое чувство. С этим беда совсем, знаю, но без этих компонентов не получится. Без них или обезьянничанье под Европу или патриотический совок.

Но, естественно, у нас всё получится, чего вы. Съ Рождествомъ!)

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По случаю магического числа «2020» зарубежная аналитика тоже подводит «итоги двадцатилетия в России». Особых различий в оценке, естественно, нет. Общее мнение: это было Украденное Двадцатилетие. Россия потеряла все, что могла, упустила все возможности и живет вне прогресса. А виновата ее власть. Польский еженедельник «Политика» сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): «Путин украл будущее России». […]