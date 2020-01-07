США начали переброску стратегических бомбардировщиков ближе к границе Ирана

ВВС США начали переброску стратегических бомбардировщиков B-52 ближе к границе Ирана. По данным издания Fox News, 6 военных самолётов направились к острову Диего-Гарсия в Индийском океане.

Сообщается, что американское руководство приняло решение из-за «возрастающей угрозы со стороны Ирана», что происходит после гибели Касема Сулеймани. Генерал был убит 3 января текущего года в ходе проведения специальной операции в аэропорту Багдада. Бомбардировщики США ранее находились в Луизиане, на авиационной базе Барксдейл. После переброски на Диего-Гарсия они находятся в чуть более 3,5 тыс. км от южных границ Ирана.

После гибели Сулеймани Али Шахмани руководящий Высшим советом безопасности государства в юго-западной Азии заявлял, что у Ирана есть более 10 вариантов ответа США на убийство генерала. Немногим ранее издание The Washington Post писало, что Помпео ещё несколько месяцев назад предлагал Трампу убить генерала, но тогда ни представители Министерства обороны, ни сам президент не согласились поддерживать операцию.

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Последнее: ВВС США начали переброску стратегических бомбардировщиков B-52 ближе к границе Ирана. По данным издания Fox News, 6 военных самолётов направились к острову Диего-Гарсия в Индийском океане. Сообщается, что американское руководство приняло решение из-за «возрастающей угрозы со стороны Ирана», что происходит после гибели Касема Сулеймани. Генерал был убит 3 января текущего года в ходе проведения специальной […]