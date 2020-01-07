Эксперты назвали последствия убийства Сулеймани для России в Сирии

07.01.2020, 16:21, Разное

Убийство иранского генерала Сулеймани потрясло весь мир и еще долго будет иметь последствия для региона и всей планеты. Эксперты рассказали, как это событие отразится на деятельности РФ в Сирии.
Уже сейчас, как свидетельствуют специалисты, это событие сильно повлияло на сирийские власти. Раскол, который можно наблюдать в номенклатуре государства, впрочем, может быть выгоден России, расширив ее возможности в данном регионе.

Ранее Касем Сулеймани очень плотно сотрудничал с сирийским президентом Башаром Асадом. Его усилиями страна получала как большие партии орудий и боеприпасов, так и помощь спецназа иранских ВС.

Как свидетельствуют инсайдерские заявления экс-дипломатов Сирии, Сулеймани стремился своими действиями вытеснить американские подразделения с территории Ближнего Востока. При этом генерал делал умеренные шаги, укрепляя свои позиции, как в военной, так и в политической и экономической сферах.

Сейчас, после смерти иранского военачальника, окружение Асада, и раньше не слишком сплоченное, основательно разделилось на два лагеря. Часть политиков Сирии высказывают стремление сотрудничать с Ираном, тогда как другие намерены и далее получать помощь от России. Правильно сориентировавшись, РФ может получить неплохие дивиденды, считают эксперты.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: ВВС США начали переброску стратегических бомбардировщиков B-52 ближе к границе Ирана. По данным издания Fox News, 6 военных самолётов направились к острову Диего-Гарсия в Индийском океане. Сообщается, что американское руководство приняло решение из-за «возрастающей угрозы со стороны Ирана», что происходит после гибели Касема Сулеймани. Генерал был убит 3 января текущего года в ходе проведения специальной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика