Эксперты назвали последствия убийства Сулеймани для России в Сирии

Убийство иранского генерала Сулеймани потрясло весь мир и еще долго будет иметь последствия для региона и всей планеты. Эксперты рассказали, как это событие отразится на деятельности РФ в Сирии.
Уже сейчас, как свидетельствуют специалисты, это событие сильно повлияло на сирийские власти. Раскол, который можно наблюдать в номенклатуре государства, впрочем, может быть выгоден России, расширив ее возможности в данном регионе.
Ранее Касем Сулеймани очень плотно сотрудничал с сирийским президентом Башаром Асадом. Его усилиями страна получала как большие партии орудий и боеприпасов, так и помощь спецназа иранских ВС.
Как свидетельствуют инсайдерские заявления экс-дипломатов Сирии, Сулеймани стремился своими действиями вытеснить американские подразделения с территории Ближнего Востока. При этом генерал делал умеренные шаги, укрепляя свои позиции, как в военной, так и в политической и экономической сферах.
Сейчас, после смерти иранского военачальника, окружение Асада, и раньше не слишком сплоченное, основательно разделилось на два лагеря. Часть политиков Сирии высказывают стремление сотрудничать с Ираном, тогда как другие намерены и далее получать помощь от России. Правильно сориентировавшись, РФ может получить неплохие дивиденды, считают эксперты.
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Последнее: ВВС США начали переброску стратегических бомбардировщиков B-52 ближе к границе Ирана. По данным издания Fox News, 6 военных самолётов направились к острову Диего-Гарсия в Индийском океане. Сообщается, что американское руководство приняло решение из-за «возрастающей угрозы со стороны Ирана», что происходит после гибели Касема Сулеймани. Генерал был убит 3 января текущего года в ходе проведения специальной […]
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