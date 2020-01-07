Эксперты назвали последствия убийства Сулеймани для России в Сирии

Убийство иранского генерала Сулеймани потрясло весь мир и еще долго будет иметь последствия для региона и всей планеты. Эксперты рассказали, как это событие отразится на деятельности РФ в Сирии.

Уже сейчас, как свидетельствуют специалисты, это событие сильно повлияло на сирийские власти. Раскол, который можно наблюдать в номенклатуре государства, впрочем, может быть выгоден России, расширив ее возможности в данном регионе.

Ранее Касем Сулеймани очень плотно сотрудничал с сирийским президентом Башаром Асадом. Его усилиями страна получала как большие партии орудий и боеприпасов, так и помощь спецназа иранских ВС.

Как свидетельствуют инсайдерские заявления экс-дипломатов Сирии, Сулеймани стремился своими действиями вытеснить американские подразделения с территории Ближнего Востока. При этом генерал делал умеренные шаги, укрепляя свои позиции, как в военной, так и в политической и экономической сферах.

Сейчас, после смерти иранского военачальника, окружение Асада, и раньше не слишком сплоченное, основательно разделилось на два лагеря. Часть политиков Сирии высказывают стремление сотрудничать с Ираном, тогда как другие намерены и далее получать помощь от России. Правильно сориентировавшись, РФ может получить неплохие дивиденды, считают эксперты.

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