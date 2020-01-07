Позитив потроллил Могилевскую

Участник украинской группы «Время и стекло» Позитив потроллил певицу Наталью Могилевскую. Видео она опубликовала в Instagram.

Во время того, как Могилевская давала интервью о съемках одного из своих клипов, Позитив у нее за спиной жестами прокомментировал рассказ певицы. После этого он позвал свою коллегу по группе «Время и стекло» Надю Дорофееву, чтобы сделать селфи на фоне Могилевской. В этот момент она заметила происходящее.

«Синхронный сурдоперевод от Позитива. Спасибо. Смотреть до конца!» – написала она.

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Синхронный сурдоперевод от @positiff * Спасибо * P. S. Смотреть до конца!!! @nadyadorofeeva * #могилевская #позитив #надядорофеева #юмор #позитив #съемки #япокохала #smile #fun

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 6 Янв 2020 в 9:27 PST

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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