Позитив потроллил Могилевскую

Участник украинской группы «Время и стекло» Позитив потроллил певицу Наталью Могилевскую. Видео она опубликовала в Instagram.
Во время того, как Могилевская давала интервью о съемках одного из своих клипов, Позитив у нее за спиной жестами прокомментировал рассказ певицы. После этого он позвал свою коллегу по группе «Время и стекло» Надю Дорофееву, чтобы сделать селфи на фоне Могилевской. В этот момент она заметила происходящее.
«Синхронный сурдоперевод от Позитива. Спасибо. Смотреть до конца!» – написала она.
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Синхронный сурдоперевод от @positiff * Спасибо * P. S. Смотреть до конца!!! @nadyadorofeeva * #могилевская #позитив #надядорофеева #юмор #позитив #съемки #япокохала #smile #fun
Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Участник украинской группы «Время и стекло» Позитив потроллил певицу Наталью Могилевскую. Видео она опубликовала в Instagram. Во время того, как Могилевская давала интервью о съемках одного из своих клипов, Позитив у нее за спиной жестами прокомментировал рассказ певицы. После этого он позвал свою коллегу по группе «Время и стекло» Надю Дорофееву, чтобы сделать селфи на фоне […]
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