Kia запретил продажи седана Kia Optima таксистам

Южнокорейская компания KIA рассказала о решении отказать в продаже обновленных моделей седана KIA Optima для служб такси.

Несмотря на то, что ранее указанный автомобиль активно использовался для перевозки пассажиров, однако теперь решение изменили в пользу сохранения достойного имиджа для Optima. Однако эксперты констатировали, что около 40 процентов об общего количества ранее реализованных автомобилей составляют именно сделки для служб такси.

Вместе с тем руководство корейской марки порекомендовало для приобретение предшествующее поколение K5. Всего с конца ноября 2019 года удалось собрать свыше 16 тысяч предварительных заказов на обновленный седан KIA Optima, пользующийся высоким спросом на мировом рынке.

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Последнее: Южнокорейская компания KIA рассказала о решении отказать в продаже обновленных моделей седана KIA Optima для служб такси. Несмотря на то, что ранее указанный автомобиль активно использовался для перевозки пассажиров, однако теперь решение изменили в пользу сохранения достойного имиджа для Optima. Однако эксперты констатировали, что около 40 процентов об общего количества ранее реализованных автомобилей составляют именно […]