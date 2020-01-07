Kia запретил продажи седана Kia Optima таксистам

Южнокорейская компания KIA рассказала о решении отказать в продаже обновленных моделей седана KIA Optima для служб такси.
Несмотря на то, что ранее указанный автомобиль активно использовался для перевозки пассажиров, однако теперь решение изменили в пользу сохранения достойного имиджа для Optima. Однако эксперты констатировали, что около 40 процентов об общего количества ранее реализованных автомобилей составляют именно сделки для служб такси.
Вместе с тем руководство корейской марки порекомендовало для приобретение предшествующее поколение K5. Всего с конца ноября 2019 года удалось собрать свыше 16 тысяч предварительных заказов на обновленный седан KIA Optima, пользующийся высоким спросом на мировом рынке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Южнокорейская компания KIA рассказала о решении отказать в продаже обновленных моделей седана KIA Optima для служб такси. Несмотря на то, что ранее указанный автомобиль активно использовался для перевозки пассажиров, однако теперь решение изменили в пользу сохранения достойного имиджа для Optima. Однако эксперты констатировали, что около 40 процентов об общего количества ранее реализованных автомобилей составляют именно […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Грузии предсказали гуманитарную катастрофу в случае войны США с Ираном / 3 января
- Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон / 10 декабря
- ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы / 28 ноября
- Причастные к теракту в Махачкале члены ОПГ «Шараповские» задержаны в Дагестане / 28 ноября
- Участники заседания госсовета по АПК присоединились к проекту «Елка желаний / 26 декабря
- Автоновости: После реформы ОСАГО полис может резко подорожать / 5 декабря
- Белый дом отказывается признать геноцид армян, несмотря на резолюцию Сената США / 18 декабря
- В Грузии назвали «ошибку года» / 30 декабря