Представлен новый электрический кроссовер Fisker Ocean

Известный автомобильный бренд Fisker поделился на выставке Consumer Electronics Show тизером нового электрического кроссовера.

Эксперты прогнозируют, что новая модель сможет составить конкуренцию для американского кроссовера Tesla Model Y. Новинка получила название Fisker Ocean и обладает улучшенными батареями на 80 кВт. Благодаря такой особенности запас хода на электротяге достигнет 480 километров. Мощность кроссовера определяется тем, что на разгон до сотни уйдет около 2,9 секунд.

Разработчики умышленно не раскрывают все достоинства, однако известно о применении продвинутой мультимедийной системы и минимальном количестве физических клавиш в салоне электрическро кроссовера Fisker Ocean. Премьера пройдет в конце 2021 года.

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