Ученые обнаружили рядом с Солнечной системой похожую на Землю планету. Она может быть обитаемой

Космический телескоп TESS обнаружил первую планету размером с Землю в зоне обитаемости, сообщает космическое агентство NASA. Зона обитаемости – условная область в космосе, которую определяют из расчета, что условия на поверхности находящихся в этой зоне планет будут близки к условиям на Земле и там будет вода.
Планета TOI 700 d расположена на расстоянии чуть более 100 световых лет от Земли в южном созвездии Дорадо. Она примерно на 20% больше нашей планеты и вращается вокруг красного карлика – маленькой, относительно холодной звезды – за 37 дней.
Экзопланета (то есть планеты за пределами Солнечной системы) получает от звезды 86% энергии, которую Солнце дает Земле. Отмечается, что за 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, это повышает шансы планеты быть обитаемой.
Всего TESS обнаружил на орбите указанной звезды три планеты – TOI 700 b, c и d. Из них только d находится в так называемой обитаемой зоне. Это означает, что она не слишком далеко и не слишком близко от звезды, где температура может допускать присутствие жидкой воды.
Космический телескоп TESS называют «охотником за планетами». Его разработали «специально для поиска планет размером с Землю, вращающихся вокруг близлежащих звезд», уточнил директор отдела астрофизики NASA в Вашингтоне Пол Герц.
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Последнее: Космический телескоп TESS обнаружил первую планету размером с Землю в зоне обитаемости, сообщает космическое агентство NASA. Зона обитаемости – условная область в космосе, которую определяют из расчета, что условия на поверхности находящихся в этой зоне планет будут близки к условиям на Земле и там будет вода. Планета TOI 700 d расположена на расстоянии чуть более 100 […]
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