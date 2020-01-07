Помпео не будет баллотироваться в Сенат – The New York Times

Государственный секретарь США Майк Помпео не будет баллотироваться в Сенат, сообщила 6 января The New York Times со ссылкой на источники.
В частности, Помпео сообщил лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу о том, что он не намерен баллотироваться от штата Канзас в верхнюю палату американского Конгресса, рассказал собеседник издания, знакомый с ходом встречи.
The New York Times отмечает, что в таком случае республиканцы лишаются весомой кандидатуры на место сенатора от Канзаса, которое они боятся потерять по результатам выборов 2020 года.
По данным издания, Помпео в течение нескольких месяцев рассматривал возможность баллотироваться, однако окончательно от подобных планов отказался после обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного убийством в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Помпео с 2011 года был членом Палаты представителей Конгресса от штата Канзас, после руководил ЦРУ. Сенат утвердил его на посту главы Государственного департамента США 26 апреля 2018 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Государственный секретарь США Майк Помпео не будет баллотироваться в Сенат, сообщила 6 января The New York Times со ссылкой на источники. В частности, Помпео сообщил лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу о том, что он не намерен баллотироваться от штата Канзас в верхнюю палату американского Конгресса, рассказал собеседник издания, знакомый с ходом встречи. The […]
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