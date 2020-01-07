Незадолго до смерти Юлия Началова помогла спасти жизнь годовалому ребёнку

Умершая весной минувшего года отечественная эстрадная исполнительница Юлия Началова занималась благотворительной деятельностью. Незадолго до смерти певица помогла спасти жизнь годовалому ребёнку из города Подольск.

С помощью Юлии Началовой родители малыша смогли собрать необходимые для лечения 900 000 долларов. В течение года семья обращалась в различные благотворительные организации, распространяла информацию в Сети, но всё было безуспешно. Затем на письмо матери годовалого малыша отозвалась знакомая Юлии Началовой Олеся Сазыкина, а позже подключилась и сама певица. Она пожертвовала значительную часть собственных денежных средств и подключила к акции спасения жизни ребёнка коллег. Кроме Началовой помощь оказал Николай Басков, а также Билан, Максим Галкин и другие звёзды шоу-бизнеса.

Через полтора месяца после рождения у маленького уроженца Подольска начали появляться проблемы со здоровьем. После МРТ в одной из отечественных клиник оказалось, что у мальчика глиозные изменения головного мозга, и в РФ ему помочь никто не может. Мать нашла американских врачей, готовых помочь спасти ребёнка со «сломанным» геном ASPA, но для этого требовалась просто неподъёмная для семьи сумма.

Сейчас малыша поддерживают лекарственными препаратами и его состояние значительно улучшилось – он начал улыбаться. Вскоре ему предстоит операция в Америке. Деньги уже перечислены в клинику, а медики занимаются изготовлением генного продукта, информирует «КП».

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Последнее: Умершая весной минувшего года отечественная эстрадная исполнительница Юлия Началова занималась благотворительной деятельностью. Незадолго до смерти певица помогла спасти жизнь годовалому ребёнку из города Подольск. С помощью Юлии Началовой родители малыша смогли собрать необходимые для лечения 900 000 долларов. В течение года семья обращалась в различные благотворительные организации, распространяла информацию в Сети, но всё было безуспешно. […]