Анастасия Заворотнюк получала предложение от двойника выступить дуэтом

07.01.2020, 16:04, Разное

Анастасия Заворотнюк получила предложение от двойника выступить дуэтом. Знаменитая актриса категорически отвергла приглашение Сары Окс к сотрудничеству.
В Сети активно обсуждают схожесть исполнительницы Сары Окс с Анастасией Заворотнюк. Окс когда-то пародировала знаменитую актрису в передаче «Минута славы». Многие были удивлены очевидным сходством девушек. Журналисты связались с артисткой, чтобы получить ее комментарий. Окс рассказала, что после выхода в эфир эпизода шоу с ее участием она предлагала Анастасии Заворотнюк сотрудничество, но получила категоричный отказ. Ходят слухи, что известная актриса побоялась появляться в одном кадре с похожей на нее молодой девушкой.

Сара Окс отметила, что пародии на Заворотнюк не принесли ей желаемого результата. Она хотела показать свою индивидуальность и интересность, но ее упорно не хотели замечать. Близкие знают, что внешне Окс совсем другая, а перевоплотиться в звезду ей помогло актерское мастерство.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Умершая весной минувшего года отечественная эстрадная исполнительница Юлия Началова занималась благотворительной деятельностью. Незадолго до смерти певица помогла спасти жизнь годовалому ребёнку из города Подольск. С помощью Юлии Началовой родители малыша смогли собрать необходимые для лечения 900 000 долларов. В течение года семья обращалась в различные благотворительные организации, распространяла информацию в Сети, но всё было безуспешно. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика