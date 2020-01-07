Анастасия Заворотнюк получала предложение от двойника выступить дуэтом

Анастасия Заворотнюк получила предложение от двойника выступить дуэтом. Знаменитая актриса категорически отвергла приглашение Сары Окс к сотрудничеству.
В Сети активно обсуждают схожесть исполнительницы Сары Окс с Анастасией Заворотнюк. Окс когда-то пародировала знаменитую актрису в передаче «Минута славы». Многие были удивлены очевидным сходством девушек. Журналисты связались с артисткой, чтобы получить ее комментарий. Окс рассказала, что после выхода в эфир эпизода шоу с ее участием она предлагала Анастасии Заворотнюк сотрудничество, но получила категоричный отказ. Ходят слухи, что известная актриса побоялась появляться в одном кадре с похожей на нее молодой девушкой.
Сара Окс отметила, что пародии на Заворотнюк не принесли ей желаемого результата. Она хотела показать свою индивидуальность и интересность, но ее упорно не хотели замечать. Близкие знают, что внешне Окс совсем другая, а перевоплотиться в звезду ей помогло актерское мастерство.
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