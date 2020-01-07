Закупалась в переходах метро: всплыла шокирующая правда о Бузовой

Будущая звезда родилась в Санкт-Петербурге в простой семье. Родители Ольги Бузовой жили весьма скромно, и уже в 14 лет она пошла работать, чтобы помогать близким и покупать себе вещи. По словам артистки, проблемы с деньгами она испытывала и во время участия в телепроекте.

«Даже когда я пришла на «Дом-2″ и уже стала самой популярной участницей реалити-шоу, я довольно скромно жила и пользовалась, к примеру, дезодорантом, который покупала в переходе в московском метро», – рассказала журналистам Ольга Бузова.

Певица также отметила, что первый дорогой подарок она получила от телеведущей Ксении Собчак. Коллега по съемочной площадке подарила ей духи. Для Ольги Бузовой это стало настоящим событием.

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Публикация от ❤️ТОЛЬКО ПОЗИТИВ❤️ (@buzova__happy) 6 Янв 2020 в 9:40 PST

«Сейчас, конечно, я могу себе позволить многое, но не все. Я помогаю родителям, двум своим бабушкам – для меня это очень важно. Оплачиваю всем отдых, хочу, чтобы они чувствовали себя свободно и посмотрели мир», – цитирует исполнительницу издание «Аргументы и Факты».

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Последнее: Будущая звезда родилась в Санкт-Петербурге в простой семье. Родители Ольги Бузовой жили весьма скромно, и уже в 14 лет она пошла работать, чтобы помогать близким и покупать себе вещи. По словам артистки, проблемы с деньгами она испытывала и во время участия в телепроекте. «Даже когда я пришла на «Дом-2″ и уже стала самой популярной участницей […]