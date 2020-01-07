Трампа раскритиковали за «безмозглую» политику в отношении Ирана

Недальновидная политика администрации США в отношении Ирана может вылиться в серьезные жертвы среди невинных людей, а то и в полномасштабный военный конфликт, пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для Foreign Policy о «безмозглой политике» Дональда Трампа на иранском направлении для.

По мнению профессора, у Трампа и его соратников «совершенно отсутствует стратегическое видение внешней политики», передает ИноТВ содержание статьи.

Автор статьи о «безмозглой политике» Дональда Трампа на иранском направлении называет фиаско устранение Касема Сулеймани. По его словам, это стало «почти неизбежным результатом его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) недальновидного подхода к Ближнему Востоку в целом», а также – очередным свидетельством того, что Вашингтон в принципе «не способен формировать внятных и эффективных стратегий» по актуальным международным вопросам.

Такая проблема в американском правительстве возникла еще до Трампа, однако его «некомпетентность, импульсивность, нежелание слушать советы и поразительное умение подбирать себе третьесортных помощников» только усугубили ситуацию, считает профессор международных отношений.

Уолт подчеркивает, что убийство Сулеймани стало ошибкой, ответственность за которую полностью несет Трамп. Автор статьи советуем американцам представить, как отреагировал бы Вашингтон на убийство иностранным противником члена Объединенного комитета начальников штабов США или главы ЦРУ.

Профессор Гарвардского университета выразил уверенность, что убийство Сулеймани не останется без ответа со стороны Ирана. По его словам, рассчитана эта реакция будет так, чтобы нанести максимальный экономический и политический ущерб Вашингтону. Кроме того, убийство разожжет в Иране националистические настроения и усилит позиции сторонников жесткой линии, что еще сильнее снизит вероятность смены режима, рассуждает автор статьи.

Помимо этого, убийство Сулеймани на иракской земле является нарушением суверенитета Ирака, которое лишь ухудшит и без того шаткое положение иракских властей, указывает издание.

Трамп дал Ирану еще более веский стимул попытаться получить ядерное оружие, а Вашингтону в итоге придется либо вступать со страной в полноценную войну, либо смиряться с тем, что у Тегерана есть атомная бомба, указывает Уолт.

«И все это было затеяно из-за страны, которая, хоть и имея серьезные конфликты с рядом партнеров США в регионе, все же не несет никакой ощутимой угрозы для безопасности и процветания Америки», – подчеркивает эксперт.

Впрочем, «действительно дурная весть» в другом: отсутствие стратегического видения в Вашингтоне отнюдь не ограничивается отношениями с Ираном и, к тому же, свойственно не только администрации Трампа, в заключение отмечает автор. Способность США формулировать четкие и эффективные стратегии слабеет уже давно, убежден он.

Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.

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