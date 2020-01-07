Соловьев отрепостил сообщение о «блестящем лидере Муссолини», который «дал миру путь, по которому идет сегодня Россия»

Телеведущий Владимир Соловьев перепостил в своем Telegram-канале сообщение пользователя Игоря Молотова о «блестящем лидере Муссолини», который «дал миру путь, по которому идет сегодня Россия». Пост Молотова посвящен фильму Соловьева о лидере фашистской Италии Бенито Муссолини.
«Владимир Соловьев сделал очень нужный фильм. Нужный прежде всего потому, что у нас Дуче считают маньяком и не понимают , что фашизм и ублюдочный нацизм — разные вещи. Муссолини был блестящим человеком, дал миру третий путь, по которому, частично, сегодня идёт Россия. По существу, гибель Муссолини , или то , что выдали за его гибель — вы очень верно сказали — это был символ — конец Режима Фашистской партии», — написал Молотов.
В январе 2019 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал документы, согласно которым Владимир Соловьев владеет виллой на озере Комо. Он приобрел ее в 2013 году за €1,021 млн. Сам Соловьев тогда прокомментировал результаты расследования в интервью The Insider.
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Последнее: Телеведущий Владимир Соловьев перепостил в своем Telegram-канале сообщение пользователя Игоря Молотова о «блестящем лидере Муссолини», который «дал миру путь, по которому идет сегодня Россия». Пост Молотова посвящен фильму Соловьева о лидере фашистской Италии Бенито Муссолини. «Владимир Соловьев сделал очень нужный фильм. Нужный прежде всего потому, что у нас Дуче считают маньяком и не понимают , что […]
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