Патруль ОБСЕ обнаружил на оккупированной территории Луганской области 22 установки «Град»

07.01.2020, 15:54, Новости дня

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ сообщили, что 4 января на оккупированной боевиками территории Луганской области видели 22 установки «Град», которые должны были быть отведены согласно Минским соглашениям. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 6 января.

Реактивные системы залпового огня видели вблизи населенного пункта Хрустальный.

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявила, что таким образом пророссийские боевики продолжают грубо нарушать договоренности.

«Украинская сторона в СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон», – говорится в сообщении на сайте штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

На тимчасово окупованій території Луганської області виявлено ворожу техніку, яка знаходиться там з порушенням Мінських…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 6. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

Согласно Минским соглашениям, с сентября 2014 года украинские войска и подразделения пророссийских боевиков должны были отвести от линии разграничения все тяжелое вооружение калибром более 100 мм на расстояние не менее 30 км и хранить его в специально отведенных местах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Наблюдатели Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ сообщили, что 4 января на оккупированной боевиками территории Луганской области видели 22 установки «Град», которые должны были быть отведены согласно Минским соглашениям. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 6 января. Реактивные системы залпового огня видели вблизи населенного пункта Хрустальный. Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации […]

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