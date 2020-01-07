Mercedes-Benz отзовет около 745 тысяч автомобилей

Компания Mercedes-Benz объявила о скором старте программы по отзыву около 750 тысяч автомобилей по всему миру.
В свою очередь, в Национальном управлении по безопасности дорожного движения США объявили о выявленных дефектах, которые повлияли на данное решение. Так, в люках на крыше имеются серьезные проблемы с системой уплотнения, из-за чего в последующем может произойти не только разгерметизация, но и резкое удаление стеклянного люка во время передвижения.
Такие действия могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий, однако ни одного случая пока не зафиксировано. Отзыв коснется моделей Mercedes-Benz C-Class, E-Class, CLK-Class, которые выпущены в период с 2001 по 2011 годы. Все расходы по ремонту возьмет на себя автопроизводитель.
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Последнее: Компания Mercedes-Benz объявила о скором старте программы по отзыву около 750 тысяч автомобилей по всему миру. В свою очередь, в Национальном управлении по безопасности дорожного движения США объявили о выявленных дефектах, которые повлияли на данное решение. Так, в люках на крыше имеются серьезные проблемы с системой уплотнения, из-за чего в последующем может произойти не только […]
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