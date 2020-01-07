Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний

Компания General Motors готовит к выпуску обновленную модель кроссовера Chevrolet Equinox.
Фотошпионам удалось запечатлеть новинку во время финальных дорожных заездов, при которых использовали защитный камуфляж. Данный автомобиль до настоящего времени продавался исключительно на американском и китайском рынках, однако далее его производством также займутся в Узбекистане. Распознать обновленную модель можно по форме бамперов, решетке радиатора и другим параметрам кузова.
В салоне использовали крупный монитор мультимедийной системы. Напомним, кроссовер Chevrolet Equinox поставляется с 1,5-литровым агрегатом, который выдает 179 л.с. мощности. Покупатели могут приобрести модель Chevrolet Equinox с передним или полным приводом и улучшенными системами безопасности.
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