Наука: Альтруистическое поведение приглушает боль

Ученые выяснили, что уверенность в том, что ты делаешь что-то ради блага других, не только помогает получать удовольствие, но и снижает чувствительность к боли.

Группа ученых из нескольких китайских университетов проверила, как осознаваемое человеком альтруистическое поведение влияет на восприимчивость к боли. Свою работу они опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В более ранних исследованиях выяснилось, что безвозмездная помощь другим заставляет мозг вырабатывать дофамин — гормон, помогающий чувствовать себя эмоционально хорошо. В новой работе авторы экспериментально проверили, как участие в таких мероприятиях может повлиять на ощущение боли. Четыре разных способа это протестировать они использовали в четырех сериях экспериментов.

В первом случае опрашивали две группы людей, сдававших кровь. Участники первой группы сдавали ее в обычное время, а из второй — для помощи пострадавшим от только что случившегося землетрясения. В обоих случаях участники должны были проранжировать свою боль от процесса. Авторы обнаружили, что тот, кто предложил стать донором после землетрясения, описывал боль от укола как более слабую, чем контрольная группа.

При второй проверке ученые попросили участников помочь откорректировать печатное пособие для детей-мигрантов, находясь в холодном помещении. Оказалось, те, кто делал это как волонтер, то есть добровольно, сообщали о более низком дискомфорте из-за холода, чем те, кто делал то же самое принудительно.

В третьей серии исследователи попросили дать отчет о болевом синдроме больных раком, при этом одна группа обслуживала только самих себя, а другая помогала приготовить еду и убраться другим пациентам. Оказалось, добровольные помощники меньше ощущали приступы боли.

В четвертом эксперименте авторы опросили группу участников, помогает ли благотворительность детям, и предложили пожертвовать деньги на помощь детям-сиротам. После этого каждый из них прошел МРТ, параллельно получая удары током. Мозг тех, кто пожертвовал, реагировал на болевые ощущения слабее, чем у тех, кто жертвовать отказался. Ученые также выяснили, что чем больше доброволец был склонен считать, что его пожертвование помогло сиротам, тем слабее была реакция мозга на удары.

Ученые предполагают, что полученные в рамках их работы данные в сочетании с результатами других исследований убедительно показывают: альтруистическое поведение не только заставляет людей чувствовать себя лучше эмоционально, но и приносит ощутимые физические эффекты, такие как объективное снижение болевой чувствительности. Эти результаты могут помочь в терапии боли, а также при исследованиях возможностей человеческого организма.

Ранее исследователь из Университета Флориды опубликовал статью о том, что женщины воспринимают боль интенсивнее, чем мужчины, а у шотландской пенсионерки обнаружили мутацию, которая позволяет не чувствовать боль.

