В Киеве горело здание неработающего зала «Космолот»

7 января в Киеве в Голосеевском районе, на проспекте Науки, 4г, произошел пожар, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС опубликовала фото, на котором изображено здание с вывеской «Космолот».
«Установлено, что в одноэтажном недействующем здании возник пожар на общей площади 70 м². Существовала угроза распространения пламени на расположенные рядом здания. В 10.47 пожарные локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение. Уже в 10.58 пожар был ликвидирован», – сказано в сообщении.
Никто не пострадал.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В студии вскрылось то, что заслуженный артист России воссоединился со своей первой супругой Татьяной Власовой, от которой, собственно говоря, и ушел к молодой пианистке. Взбешенная Виталина отказывается в это верить, заявляя, что Армен Борисович осознает происходящего, а его бывшая жена этим пользуется. «Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Аплодисменты футбольным фанатам! / 7 декабря
- Мнение: Диагноз / 5 декабря
- На Урале у автобуса на полном ходу оторвалось колесо / 10 декабря
- Рустам Солнцев раскрыл причину конфликта Ксении Собчак и Виктории Лопыревой / 11 декабря
- Мнение: Зачем Путин строит мосты / 11 декабря
- Технологии: Ученые обнаружили рядом с Солнечной системой похожую на Землю планету. Она может быть обитаемой / 7 января
- Мнение: Таджикистан начал продавать визы за $1 млн (и это не анекдот!) / 27 декабря
- Наталья Водянова разрушила стереотипы образа жизни топ-моделей / 3 декабря