Старейшая жительница планеты из Японии отпраздновала 117-й день рождения

07.01.2020, 15:42, Новости дня

Старейшая жительница планеты – японка Канэ Танака – отпраздновала свой 117-й день рождения, сообщило 6 января The Mainichi.

В честь Танаки устроили вечеринку в доме престарелых. Виновнице торжества понравился большой торт, пишет издание.

Жительницу Японии внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Танака – седьмой ребенок в семье, родилась 2 января 1903 года. Сейчас женщина несколько раз в день встает с кресла и передвигается с помощью сиделки. Она увлекается каллиграфией и, как рассказывает ее 69-летняя племянница, полна энергии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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