Продюсер Дэвид Фостер рассказал, как организовал новогодний отдых Меган Маркл и принца Гарри в Канаде

69-летний музыкант и успешный музыкальный продюсер Дэвид Фостер дал эксклюзивное интервью Daily Mail. Он рассказал, что помог герцогам Сассекским в поиске укромного жилища для проживания в Канаде во время их 6-недельного отпуска. Выбор пал на поместье за 14 миллионов долларов на набережной в Сааниче, городке неподалеку от Ванкувера (именно там пару видели в праздники чаще всего). По словам Фостера, попросили его не лично члены королевской семьи, а его новая супруга, 35-летняя Кэтрин Макфи, с которой они вместе с 2017 года, а поженились в июне 2019-го. Ранее Фостер был женат на Иоланде Хадид (2007-2017) и поэтессе Линде Томпсон (1991-2005).

Кэтрин и Меган связывает многолетняя дружба: давным-давно они вместе ходили в одну школу Immaculate Heart Middle School в Лос-Анджелесе. Кэтрин сказала ему, что герцог и герцогиня нуждаются в уединенном месте для их первых рождественских каникул с Арчи и матерью Меган Дорией Рэгланд.

Для меня было честью помочь Меган. К тому же я канадец, а Канада — часть Королевского Содружества. Для нас, канадцев, это много значит. Я был счастлив подобрать для них дом. Я не в курсе, платили ли они за проживание, я лишь познакомил их со владельцами поместья,

— рассказал продюсер не без гордости.

Дэвид Фостер и Кэтрин Макфи

Меган и Кэтрин в юности

Журналисты сразу же нашли фотографии этого дома. На площади в 1060 квадратных метров разместились столовая и холл на первом этаже, 5 спален и 8 ванных комнат — на втором. Также в здании есть отдельное крыло со стеклянными стенами и крышей, где открывается обзор на окружающий лес, и терраса, выходящая на залив. Возможно, именно там было сделано новое фото их сына Арчи на руках у принца Гарри.

Напомним, Меган, Гарри и малыш Арчи отметили Рождество в Канаде, куда приехали еще в середине декабря вместе с Дорией Рэгланд. За все время, что герцог и герцогиня Сассекские находились в Канаде, их видели несколько раз: первый — во время спортивной ходьбы в региональном парке Хорт-Хилл в Ванкувере, второй — во время пробежки в соседнем городке Саанич. Произошел с герцогами и один курьезный случай — паре отказали в брони ресторана.

Меган Маркл и принц Гарри

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