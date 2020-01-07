Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40 человек

Во время давки, образовавшейся на церемонии прощания с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман, погибли 40 человек, передает Agence France-Presse.
По его информации, еще 213 человек пострадали, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 30 погибших и 190 пострадавших. По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани. Захоронение Сулеймани было перенесено.
Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.
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