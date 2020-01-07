Астафьева продемонстрировала формы в раздельном купальнике

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась в Instagram снимком, для которого позировала лежа в раздельном купальнике черного цвета.

«Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я! Но успел сделать важное дело. И даже два. Что проспали или успели вы?!» – написала она.

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Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я! Но, успел сделать важное дело. И даже два * Что проспали/ успели вы?! #siswimsuit @marliesdekkersofficial by @chantalstore.com.ua

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 6 Янв 2020 в 8:10 PST

Также Астафьева поделилась еще одним снимком в купальнике, на котором запечатлена стоя.

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Нарушаю тут, по всем фронтам * как видите… #siswimsuit by @marliesdekkersofficial by @chantalstore.com.ua

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 6 Янв 2020 в 8:02 PST

Где именно она проводит отдых, певица не указала.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской «Фабрике звезд». Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы «А.Р.М.И.Я.». В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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