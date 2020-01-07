Астафьева продемонстрировала формы в раздельном купальнике

07.01.2020, 15:30, Новости дня

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась в Instagram снимком, для которого позировала лежа в раздельном купальнике черного цвета.

«Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я! Но успел сделать важное дело. И даже два. Что проспали или успели вы?!» – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я! Но, успел сделать важное дело. И даже два * Что проспали/ успели вы?! #siswimsuit @marliesdekkersofficial by @chantalstore.com.ua

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 6 Янв 2020 в 8:10 PST

Также Астафьева поделилась еще одним снимком в купальнике, на котором запечатлена стоя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Нарушаю тут, по всем фронтам * как видите… #siswimsuit by @marliesdekkersofficial by @chantalstore.com.ua

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 6 Янв 2020 в 8:02 PST

Где именно она проводит отдых, певица не указала.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской «Фабрике звезд». Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы «А.Р.М.И.Я.». В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В студии вскрылось то, что заслуженный артист России воссоединился со своей первой супругой Татьяной Власовой, от которой, собственно говоря, и ушел к молодой пианистке. Взбешенная Виталина отказывается в это верить, заявляя, что Армен Борисович осознает происходящего, а его бывшая жена этим пользуется. «Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика