Число жертв давки на прощании с Сулеймани возросло до 40, похороны решили перенести

Число жертв давки в иранском городе Керман в ходе церемонии прощания с погибшим в результате атаки американских военных иранским генералом Касемом Сулеймани возросло до 40 человек. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным властей, количество получивших травмы также возросло – 213 человек госпитализированы.

Изначально сообщалось о 35 погибших и 48 раненых.

Первоначально планировалось, что сегодняшняя процессия завершится погребением генерала и одного из его соратников, однако власти решили отменить похороны из-за слишком большого числа людей. Перенести останки на кладбище в Кермане посчитали невозможным, сообщает телеканал Press TV.

Похороны будут проведены в другой день. Когда именно – пока не сообщается.

4 января с Сулеймани прощались в Багдаде, 6 января – в Тегеране.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленного на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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