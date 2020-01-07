При крушении истребителя в Пакистане погибли два пилота

07.01.2020, 15:30, Новости дня

Истребитель F-7PG военно-воздушных сил Пакистана потерпел крушение в провинции Пенджаб на севере страны, в результате этого оба пилота погибли, информирует телеканал Geo TV со ссылкой на представителя пакистанских ВВС.

Крушение произошло в округе Мианвали, где расположена база ВВС республики. Отмечается, что истребитель выполнял тренировочный полет, передает РИА «Новости».

Причина крушения пока не установлена. Расследованием обстоятельств случившегося занимается спецкомиссия при министерстве обороны Пакистана.

В декабре новейший российский истребитель Су-57 разбился в тайге в Хабаровском крае во время заводских испытаний после того, как самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль. Летчик успел катапультироваться и остался жив.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему у самолета могли возникнуть проблемы перед поставкой в войска.



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