Алена Краснова на спортивном снаряде показала большую выносливость, чем ее супруг Никита Пресняков

07.01.2020, 15:21, Разное

Алена Краснова на спортивном снаряде показала большую выносливость, чем ее супруг Никита Пресняков. Музыкант опубликовал видео спонтанной тренировки на своей странице в Instagram.
Никита Пресняков и его жена Алена Краснова на данный момент находятся в Манхеттене. На одном и городских пляжей они приметили интересный спортивный снаряд, где надо, цепляясь руками за кольца, преодолеть небольшую дистанцию. Супруги решили устроить небольшое состязание и предложили подписчикам оценить, кто из них выполнил упражнение лучше.

Никита Пресняков опубликовал видео, где он и его жена по очереди преодолевают дистанцию. На кадрах заметно, что Преснякову упражнение дается тяжелее, поскольку ему мешают длинные ноги. Его супруге нагрузка дается куда легче, она выполнила задание изящно и легко.
Подписчики хвалили обоих участников испытания, но большинство все-таки отметило, что Алена Краснова была более ловкой и выносливой. Многие сошлись во мнении, что совершенно не важно, кто победил, главное, что они преодолели препятствие вместе.



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