Аналитики рассказали о будущем мировой экономики в 2020 году

07.01.2020, 15:21, Разное

В последнее время мировая экономика демонстрирует не лучшую динамику роста. Эксперты-аналитики рассказали, каким они видят будущее в этой сфере в 2020 году.
Как свидетельствуют специалисты, рост глобальной экономики стал ниже, а в торговле заметна напряженность. Эти тенденции приведут в текущем, 2020 году к снижению средних темпов роста ВВП на 3,4 процента.

В будущем негативные тенденции, которые прослеживаются уже сейчас, приведут к существенным сложностям в цепочке поставок, а также экономической интеграции в глобальном масштабе.

Лидером в 2020 году будет сфера услуг, именно она обеспечит увеличение количества вакансий. Основные же угрозы для человечества по-прежнему несут глобальное потепление, неравенство в мире и отсутствие демократии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В студии вскрылось то, что заслуженный артист России воссоединился со своей первой супругой Татьяной Власовой, от которой, собственно говоря, и ушел к молодой пианистке. Взбешенная Виталина отказывается в это верить, заявляя, что Армен Борисович осознает происходящего, а его бывшая жена этим пользуется. «Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика