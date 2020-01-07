Аналитики рассказали о будущем мировой экономики в 2020 году

В последнее время мировая экономика демонстрирует не лучшую динамику роста. Эксперты-аналитики рассказали, каким они видят будущее в этой сфере в 2020 году.

Как свидетельствуют специалисты, рост глобальной экономики стал ниже, а в торговле заметна напряженность. Эти тенденции приведут в текущем, 2020 году к снижению средних темпов роста ВВП на 3,4 процента.

В будущем негативные тенденции, которые прослеживаются уже сейчас, приведут к существенным сложностям в цепочке поставок, а также экономической интеграции в глобальном масштабе.

Лидером в 2020 году будет сфера услуг, именно она обеспечит увеличение количества вакансий. Основные же угрозы для человечества по-прежнему несут глобальное потепление, неравенство в мире и отсутствие демократии.

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