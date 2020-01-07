В Госдуме назвали вероятное наказание для раздававшего деньги Жириновского

Глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба рассказал о возможном наказании для лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее раздал людям по тысяче рублей «на подарки», называв их при этом «сироты, крепостные, холопы».

Аршба отметил, что депутаты могут указать коллеге на недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения, передает НСН.

Он рассказал, что раньше за нарушение депутатской этики могли лишить депутата права выступать на одном или нескольких заседаниях Госдумы, но сейчас такая мера не применяется.

Кроме того, депутат подчеркнул, что жалобы на инцидент на Красной площади пока не поступали. «Если будут заявления, мы будем их рассматривать», – сказал он.

Ранее сообщалось, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей «на подарки», назвав их при этом «сироты, крепостные, холопы».

Позже Аршба сообщил, что вопрос о высказываниях лидера ЛДПР во время прогулки по Красной площади будет рассмотрен после 13 января.

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