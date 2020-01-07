«Зачем так пугать-то?»: постаревшая Бородина вызвала оторопь

07.01.2020, 15:18, Разное

Несколько дней назад телеведущая отправилась вместе с мужем и детьми в Таиланд, чтобы отметить новогодние праздники. Звезда проводит так много времени на солнце, что уже стала задумываться о том, может ли это отразиться на внешности.

«Говорят, если долго на солнышке лежать, можно быстро состариться. Мне кажется, врут, а вам?!», – обратилась Ксения Бородина к поклонникам. Телеведущая сопроводила запись фотографией, сделанной на пляже. В кадре звезда позирует в купальнике и солнцезащитных очках.

Поклонники признались, что не сразу узнали телеведущую на снимке. Некоторые пользователи заявили, что Ксения Бородина выглядит очень плохо для своего возраста. «Будто лет 50», «Какое неудачное фото! Ужас! Как бабка старая», «Зачем так пугать-то?», «Баба Ксюша», – выразили мнение комментаторы.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 7 Янв 2020 в 1:04 PST

Ранее ведущая «Дома-2» рассказала, что пережила паническую атаку во время отдыха. Звезда считает, что приступ внезапной тревоги могла вызвать смена часовых поясов. «Ощущение, что не спасут и умрешь прям тут, я это раз 100 вчера повторила», – вспомнила Ксения Бородина.



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