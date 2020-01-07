В Киеве горело здание неработающего зала «Космолот» – ГСЧС

7 января в Киеве в Голосеевском районе, на проспекте Науки, 4г, произошел пожар, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС опубликовала фото, на котором изображено здание с вывеской «Космолот».
«Установлено, что в одноэтажном недействующем здании возник пожар на общей площади 70 м². Существовала угроза распространения пламени на расположенные рядом здания. В 10.47 пожарные локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение. Уже в 10.58 пожар был ликвидирован», – сказано в сообщении.
Никто не пострадал.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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