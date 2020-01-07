Путин запланировал визит в Турцию

Президент Владимир Путин посетит в среду с рабочим визитом Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», сообщили в Кремле.

«8 января Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (г.Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, российский лидер проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых «планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии».

Напомним, 1 января газ из РФ по «Турецкому потоку» начал поступать в Болгарию, а 5 января российский газ по этому газопроводу начали получать Греция и Северная Македония.

Газета ВЗГЛЯД писала о газовых победах России.

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