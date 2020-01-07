ОБСЕ предоставляет недостоверную информацию о нарушениях Украиной Минских договоренностей по отводу вооружений – СЦКК

В отчетах Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе предоставляется недостоверная информация о нарушениях Украиной Минских договоренностей по отводу вооружений. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), опубликованном 7 января на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.
«В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружений, а именно, зенитных ракетных комплексов 9К33 «Оса». Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения», – сказано в сообщении.
В СЦКК отметили, что, согласно Минским договоренностям, «отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты».
«Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет. Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера», – добавили в украинской стороне СЦКК.
В отчете СММ ОБСЕ от 6 января указано, что зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса» был обнаружен «за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения» на подконтрольных правительству Украины территориях в Донецкой области.
У щоденних звітах від 4 та 6 січня 2020 року командою СММ ОБСЄ продовжує надаватись недостовірна інформація щодо…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 7. jaanuar 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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