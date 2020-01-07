Мнение: Стало стыдно

Владимир Этуш скончался совсем недавно, но я думаю будет не лишним напомнить об одном факте из его биографии.

Мы знали его как актера, исполнявшего комические роли , любимца народа, человека с потрясающим чувством юмора. Только он умел так искромётно шутить с серьёзным видом. В одном из интервью Владимир скромно вспоминал события начала войны:

«1941 год, у меня, как артиста театра, была бронь. Как-то выхожу на сцену, а в зале всего несколько десятков зрителей. Почти все они женщины. И знаете… мне стало стыдно. Так, что я покинул сцену. В общем, на следующий день отказался от брони, ушел на фронт добровольцем».

А много сейчас на сцене тех, кому может быть стыдно и кто пойдёт защищать Родину несмотря на легальное разрешение этого не делать?

https://zen.yandex.ru/media/ra…

Источник: Конт

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