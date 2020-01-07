Мнение: Весь вечер шлют скрины. Причем некоторые, особо одаренные, еще и угрожают семье.

07.01.2020, 15:06, Разное

Одно могу сказать. Фашистов и их прислугу ненавижу люто. Везде, где дотянусь, будете остывать. И многие уже остывают. И самое главное, я не один такой, камрадов и соратников хватает. 

Источник: Конт



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