Мнение: Весь вечер шлют скрины. Причем некоторые, особо одаренные, еще и угрожают семье.

Одно могу сказать. Фашистов и их прислугу ненавижу люто. Везде, где дотянусь, будете остывать. И многие уже остывают. И самое главное, я не один такой, камрадов и соратников хватает.
Источник: Конт
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