Мнение: «При Путине было закрыто 70 000 заводов». Рассказываю почему это неправда

Цифра 70 тысяч это среднее количество. Я встречал разные, от 50 тысяч до 100 тысяч.

Вообще, подобных сакральных цифр несколько. Кто, то когда-то сделал вброс, ну или записал в методичке, и цифры начинают гулять по Сети, передаваясь из уст в уста. Вот примеры таких цифр:

1. Суперджет состоит на 80% из импортных деталей

2. Сталин открыл за одну пятилетку 9 000 крупных заводов

3. СССР занимал 40% мирового рынка гражданской авиации

Но цифра про 70 тысяч закрытых заводов это самая главная. Она призвана убивать наповал любого, кто хотя бы заикнется о любом достижении России.

Но почему это вранье, и никаких 70 тыс закрытых заводов ни при Путине, ни даже при Ельцине не было даже близко?

Для начала, если вы верите в эту цифру, просто задайте себе вопрос — а откуда вы вообще знаете что 70 тыс? Не 30, не 50, не 120, а вот именно 70 тыс? Откуда вы эту цифру вообще взяли? И видели вы в глаза хотя бы какой-то список, состоящий хотя бы из пары тысяч закрытых заводов? Ведь речь тут идет о крупных и средних, по идее, если в стране действительно было закрыто аж столько производств, мы бы легко вспомнили бы пару тысяч крупных?

На самом деле есть только один список, который был составлен в районе 2010 года, на минуточку, ему более 10 лет, и там список порядка 50-100 заводов. Многие из которых, кстати, продолжают работать.

Вы реально думаете, что ни нашлось никого из оппозиции Путину (а ведь известно, что его цифры поддержки дутые, и на самом деле его почти все ненавидят), вот никого из десятков миллионов наших сограждан, кто бы сел бы и посчитал ну хотя бы несколько тысяч закрытых производств? Кто-то сподобился на 100, и то это как икону носят уже 10 лет.

Но, на самом деле дело даже не в том, что такого списка нет. Все гораздо проще. Просто на момент распада СССР, в РСФСР не существовало 70 тысяч заводов. Вообще н существовало даже если считать и мелкие тоже.

И даже 50 тысяч не существовало. И даже 30 тысяч тоже не существовало.

А всего было, согласно официальной статистике РСФСР на 1990 год — 25240 крупных, средних и мелких предприятия. Из них средних и крупных — 13063 штук.

Поэтому невозможно было закрыть 70 000 средних и крупных заводов, так как их всего было чуть более 13 тысяч.

Есть еще одно мнение, которое не подкреплено правда никакими источниками, но справедливости ради я должен его указать.

Но даже по этой, явно завышенной информации, которая никак не соответствует официальной советской статистике, ни о каких 70 и даже 50 тысячах не может идти и речи.

источник

Строят ли в России заводы? | Уши Машут Ослом #24 (О. Матвейчев)

https://matveychev-oleg.livejo…

Источник: Конт

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