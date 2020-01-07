Названы страны с самыми привлекательными паспортами

Швейцарская компания Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов, основанный на индексе свободы передвижения.

Индекс свободы передвижения указывает, сколько других государств житель выбранной страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения. Согласно рейтингу, РФ находится на 51 месте. Наличие российского гражданства позволяет въехать в 118 стран без предварительного оформления визы, передает РИА «Новости».

На первой строчке списка оказалась Япония, граждане которой могут посещать 191 государство. Далее идут Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (обе – по 189).

Ранее стало известно, что в ОАЭ одобрили выдачу туристических виз на пять лет.

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