Автоновости: Что почитать в праздники: лучшие хит-парады 2019 года

Самые дорогие дороги России, альтернативы «Ауруса», главные богачи мирового автопрома, суперкемперы и машины-троглодиты, хорошие машины с плохими моторами — эти и другие интересные темы мы собрали в подборку хит-парадов за 2019 год.

Лидеры нации: самые популярные машины главных рынков мира

Если глобальные мировые бестселлеры среди автомобилей обычно более-менее на слуху, то модели-лидеры конкретно по странам нередко вызывают удивление из серии "а и я не знал!". Например, когда выясняется, что в Японии на первом месте вовсе не Toyota Corolla…

Супер-минивэны: самые роскошные и дорогие аналоги российского Aurus Arsenal

Российский Aurus Arsenal — не единственный люксовый минивэн, но один из немногих, которые изначально проектировались в качестве шаттла представительского класса. Мы виртуально осмотрели рынок и выяснили, кто еще предлагает королевский комфорт в форм-факторе минивэна.

Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники

Журналисты немецкого издание Autobild испытали нескольких десятков продающихся в Германии автомобилей сегмента SUV и выпустили собственный рейтинг кроссоверов и внедорожников с максимальным расходом топлива. Из этого списка мы взяли 10 самых "ненасытных".

Самые богатые люди мирового автопрома

В рейтингах по подсчету чужих денег регулярно фигурируют музыканты, спортсмены, звезды кино… А вот люди, фактически владеющие мировой автомобильной промышленностью, в такие отчеты попадают нечасто, хотя на счетах многих из них запросто может лежать бюджет небольшой страны. В нашем обзоре — пять главных богачей автомобильного мира.

Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

Сегодня время прохождения автомобилем знаменитой четверти мили (402 м) — тема для автомобилистов не менее живая, чем разгона 0-100 км/час или время круга на Нюрбургринге, которое превратилось в маркетинговый инструмент, помогающий подогревать интерес к новинкам. В нашем обзоре — самые быстрее на "квотере" серийные автомобили, замеры которых проводили сами производители или СМИ.

Самые дорогие платные автодороги в России

Российские автомобилисты привыкают к новой реальности: за быстрый проезд по хорошей дороге нужно платить. Правда, суммы иной раз неприятно удивляют. Мы нашли самые дорогие отрезки платных дорог в России, стоимость которых местами даже выше европейских.

Котлы дегтя: знаменитые машины, подпорченные плохими моторами

Надежный и мощный двигатель — половина успеха автомобиля. История знает немало примеров, когда "детские болезни" и неудачные конструкции моторов, как ложка дегтя, здорово портили репутацию известным и даже культовым машинам. В нашей подборке — эпизоды разных лет, причем встречаются среди них и совсем вопиющие случаи.

10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествия

Кемперы и моторхоумы для путешествий — это целая культура, стиль жизни и большая индустрия. Сегодня мы покажем вам по-настоящему классные дома на колесах, после просмотра которых вы будете мечтать о собственном кемпере.

Топ-5 автомобилей с самыми гигантскими LCD-экранами в мире

В автомобилях завтрашнего дня не останется места олдскульным органам управления, так что начать привыкать к взаимодействию с LCD стоит прямо сейчас. АвтоВести составили шорт-лист автомобилей, которые поражают размерами своих дисплеев уже сегодня!

ТОП-6 ультрароскошных седанов вместо Aurus Senat "как у Путина"

Российская компания Aurus наделала немало шуму, огласив цену представительского седана Senat S600. Но есть один нюанс: сколько бы ни стоили "Аурусы", живые машины придется долго ждать. А что еще ультрастатусного можно купить вместо "Ауруса" прямо сейчас? Классных вариантов — масса!

Девушки грузового автосалона Комтранс-2019

Считается, что цветники красоток-стендисток распускаются только на легковых автосалонах. Но проходящий в Москве с 3 по 7 января грузовой автосалон Комтранс-2019 нас приятно удивил и порадовал количеством обворожительных хрупких девушек на фоне могучих траков!

Почти автобусы: самые длинные серийные внедорожники в мире

Обновленный внедорожник Nissan Patrol кажется просто необъятным: ширина — под два метра, длина — больше пяти! Только есть "джипобусы" и побольше. Мы вспомнили самые длинные серийные внедорожники и кроссоверы. И в наш обзор попали не только вполне ожидаемые чистокровные "американцы".

ТОП-5 типичных ошибок автомобилиста в зимний сезон. Не повторяй их!

Сегодня мы расскажем о том, чего точно не нужно делать при подготовке автомобиля к зимнему сезону и при эксплуатации в холода. Одни ошибки влияют на комфорт езды, а другие — на безопасность. Записывайте и запоминайте!

Очень дорогие, странные и полезные опции автомобилей

Автопроизводители неустанно ищут новые способы выделить свои модели интересными решениями или нетривиальными опциями. Абсурдно дорогие, откровенно смешные или, наоборот, очень толковые и полезные "примочки" к автомобилям — в нашем обзоре.

Хит-парад. "Волчок", RS2 и другие крутые совместные проекты автокомпаний

Модное нынче понятие "коллаборация", то есть сотрудничество или совместная акция, хорошо знакомы автопроизводителям. Иногда такие союзы порождают очень интересные аппараты, некоторые из которых становятся легендами еще при выпуске. Мы вспомнили несколько таких машин в прошлом.

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