«Первые дорогие духи мне подарила Ксения Собчак»: Бузова рассказала о трудной дороге к благосостоянию

Певица и телеведущая Ольга Бузова пояснила о подарке Собчак и трудной дороге к благосостоянию. Обычная девушка из простой семьи, она начала работать еще подростком и всегда стремилась помогать родителям.

Трудолюбие и настойчивость позволили ей преодолеть многие препятствия в жизни. Бузова вспомнила, как покупала дезодоранты в переходах метро. Даже во время участия в проекте «Дом-2» она не могла купить себе дорогую косметику, а первые духи, подаренные Ксенией Собчак, стали для молодой девушки целым событием. Путь к материальной обеспеченности не повлиял на характер телеведущей. Она по-прежнему нежная и заботливая дочь и внучка. Отправляя родственников на отдых, всегда берет на себя все расходы. Ей хочется, чтобы близкие люди смогли получить все то, чего были лишены на протяжении долгих лет жизни.

Вещизм не стал приоритетом в жизни Ольги Бузовой. Посещение модных бутиков для нее, скорее, необходимость, вызванная публичностью, чем пристрастие. Она не любит тратить драгоценное время на выбор нарядов. Трудоголизм часто мешает ей полноценно отдыхать, и только понимание необходимости восстановления заставляет её прибегать к короткому перерыву в работе.

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